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أول تعليق من وزير التعليم على تزامن امتحانات أولى وثانية ثانوي التدريبية مع أعياد المسيحيين

03:52 م الأربعاء 06 أبريل 2022
أول تعليق من وزير التعليم على تزامن امتحانات أولى وثانية ثانوي التدريبية مع أعياد المسيحيين

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تزامن جدول الامتحان التدريبي لطلاب الصفين الأول والثاني، مع أعياد المسيحيين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، جدول مواعيد الامتحان التدريبي لطلاب النقل بالثانوية العامة، والذي يبدأ في الفترة من 17 أبريل وحتى 21 أبريل، ويتزامن مع أعياد المسيحيين.

قال شوقي، في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور، إنه تدريب "اختياري" ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت ونقدمه استجابة لطلب الكثير من أولياء الأمور.

وأضاف وزير التعليم: " نعتذر عن هذا ولكن لا يمكن تفاديه وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس إلزاميا".

وطالب عددا من أولياء الأمور، وزير التربية والتعليم بتعديل مواعيد الامتحانات، مراعاة للأخوة المسيحيين

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