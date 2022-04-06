رئيس جامعة الأزهر يكرّم الأول على العالم في مجال القوى البدنية

القاهرة- أ ش أ:

كرّم رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، الطالب عبد الرحمن محمد ذكي الأول على العالم في مجال ألعاب القوى البدنية في البرتغال، ومنحه لقب سفير الأزهر الشريف، مشيدا بالأداء المشرف لأبناء جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا، في شتى المجالات العلمية والبحثية والرياضة.

وأضاف المحرصاوي - بحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء - أن طلاب جامعة الأزهر، في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، نماذج مضيئة سواء في الكليات النظرية أو العملية ويمثلون جامعة الأزهر خير تمثيل في جميع المحافل محليا وإقليميا ودوليا.

من جانبه، وجه عبد الرحمن الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف على دعمها الدائم والمستمر مما كان له افضل الأثر في أن يكون خير سفير للأزهر الشريف في مختلف المحافل الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، متمنيا أن يحظى بشرف مقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الطالب عبد الرحمن محمد ذكي يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالدايدمون بمحافظة الشرقية، قسم التفسير وعلوم القرآن، وهو حاصل على ميدالية ذهبيه، إضافة لحصوله على ميداليتين فضيه في بطولة العالم للقوى البدنية التي عقدت في البرتغال، إضافة إلى ذلك فإنه حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال القوى البدنية " الألعاب المفتوحة.​