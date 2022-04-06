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لأولى وثانية ثانوي.. التعليم تكشف موعد الامتحان الإلكتروني التدريبي

03:05 م الأربعاء 06 أبريل 2022
لأولى وثانية ثانوي.. التعليم تكشف موعد الامتحان الإلكتروني التدريبي

وزير التربية والتعليم

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كتب- أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول و الثاني الثانوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/4/17

وحددت الوزارة عدة معايير يجب مراعاتها عند إجراء الامتحان التدريبي، وذلك على النحو التالي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي .

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني .

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية

- يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات .

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية .

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

وجاء الجدول على النحو التالي:

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