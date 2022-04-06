لأولى وثانية ثانوي.. التعليم تكشف موعد الامتحان الإلكتروني التدريبي
كتب- أسامة علي:
قررت وزارة التربية والتعليم، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول و الثاني الثانوي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/4/17
وحددت الوزارة عدة معايير يجب مراعاتها عند إجراء الامتحان التدريبي، وذلك على النحو التالي:
- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي .
- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.
- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم
- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب
- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني .
- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية
- يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات .
- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية .
- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).
وجاء الجدول على النحو التالي:
تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضاناعرف الاسعار
إعلان