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سلطة الطيران تخاطب شركات الطيران بالإجراءات الجديدة لدخول السياح المطارات

02:20 م الأربعاء 06 أبريل 2022
سلطة الطيران تخاطب شركات الطيران بالإجراءات الجديدة لدخول السياح المطارات

سلطة الطيران المدني

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، منشورًا جديدًا لمنح تسهيلات لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات، لتشجيع حركة السياحة الوافدة من الخارج بمختلف المطارات.

وقالت سلطة الطيران المدني: تم منح رعايا دول "جنوب افريقيا وكازاخستان وارمينيا وجوروجيا وأذربيجان" تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة، وأضافت ذلك على منصة التأشيرات الإلكترونية « E-VISA»

وأوضحت السلطة: تم منح الأجانب القادمين تاشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة شرطية حملهم تأشيرات دخول دول "أستراليا - نيوزيلاندا -بريطانيا - كندا - اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - دول تشينجن" على جوازات سفرهم، شريطة أن تكون تلك التأشيرات سارية وسبق استخدامها عدا رعايا 10 دول وهم "سوريا - العراق - مالي - تركيا - فلسطين - إيران - افغانستان -اثيوبيا -النيجر - إسرائيل".

وأشارت السلطة إلى أنه سيتم منح القادمين إلى مطارات وموانئ محافظة جنوب سيناء، ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين سياحة لمدة 15 يوما، والتي تسمح بالتواجد بمدن "دهب - نوبيع - شرم الشيخ - سانت كاترين - طابا"، وذلك لرعايا 6 دول وهم "الصين - الهند - باكستان - تركيا - المغرب - الجزائر»، شريطة تقديم "تذاكر طيران ذهاب وعودة- حجز فندقي مؤكد"، وحملهم النقد الأجنبي الكافي بما لا يقل عن 2000 دولار أو بطاقة ائتمانية.​

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