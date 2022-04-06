"الريف المصري الجديد" تفتح باب تقنين وضع اليد بمشروع الـ ١.٥ مليون فدان حتى ١٦ يونيو

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد بجميع الأراضى والمواقع التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد والمشروع القومى المليون ونصف المليون ونصف.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، حرص الشركة على تكثيف الإجراءات التى تتخذها لتقنين أراضى وضع اليد داخل مناطق المشروع القومى لاستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حيث تقرر فتح باب التقنين وتلقى الطلبات وسداد رسم المعاينة المقررة، مرفقاً به إحداثيات قطعة الأرض المطلوب تقنينها، فى الفترة من يوم الأحد الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٢ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢، علما بأن قيمة رسوم المعاينة ٥٠٠ جنيه للفدان الواحد، وعلى المتقدمين للتقنين الالتزام بكافة التعليمات والتوقيتات المحددة.

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لمنتفعيها من صغار المزارعين والشباب، شملت مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافي بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا بإستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.​