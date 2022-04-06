محافظ الجيزة: عقوبات رادعة ضد الممتنعين عن توريد القمح

كتب- يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً للوقوف على الضوابط والآليات اللازمة لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين والتي تبدأ خلال شهر أبريل الجاري. بحسب بيان صحفي.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن عملية التوريد هذا العام تعد واجب قومي مؤكداً أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى ٨٦٥ جنيها للأردب .

وأكد راشد، أن محافظة الجيزة تستهدف هذا العام استقبال أكثر من ١٢٠ ألف طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل الي ٢٥٩ الف طن والتي تضم ١٤ صومه ومركز تجميع وبنكر على مستوي المحافظة.

ووجه المحافظ، مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين و المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد مؤكداً على زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.

وشدد المحافظ، على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة ضد الممتنعين عن التوريد والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.

و كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين مؤكداً ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنه بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أية مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، منوهاً بأنه يحظر نقل أو تداول الأقماح بين المحافظات والمراكز إلا بعد الحصول على تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير لمنع تخزين أو أحتكار السلع وفي حالة التأكد من عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.

وشدد المحافظ، على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء في حشد المزارعين وتوعيتهم باجراءات التوريد.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والعميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز المختصة وطلعت حسن مدير مديرية التموين أسعد مناوي مدير مديرية الزراعة ومديري الإدارة الزراعية بالمحافظة.