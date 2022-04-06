جهاز ٦ أكتوبر: تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمزروعات وأعمال الزراعة والتجميل- صور

محافظة القاهرة: ضبط ٢٦١ ألف طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمزروعات وأعمال الزراعة والتجميل بكافة الأحياء والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن تكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء شملت رفع مخلفات الزراعة بالإضافة لأعمال تقليم الأشجار الفيكس نتدا والنخيل والأسوار النباتية بكافة الاحياء، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالحى العاشر المجاورة الثانية، وصيانة المزروعات بمنطقة بيت العائلة جنوب الأحياء، وصيانة السور الشجري بالطريق الدائرى الأوسطى.

جاء ذلك استكمالا لخطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالى والحضاري.

كما تم التوجيه لطاقم الإشراف بالمتابعة المستمرة لأعمال المزروعات مؤكداً بأن تلك المشروعات ستساهم في تحقيق التنمية وإظهار مدينة ٦ أكتوبر بالمظهر الحضاري اللائق بها.