أتربة ثم انخفاض ملحوظ.. الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل أنحاء الجمهورية تشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، والتى ترتفع عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ8 و9 درجات لمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، لمصراوي اليوم الأربعاء، أن الطقس شديد الحرارة نهارًا على كل الأنحاء؛ بسبب زيادة فترات سطوع الشمس، والتأثر بكتل هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت أن الحرارة تنخفض ليلًا لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة، لافتة إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل معتدلة الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، إلى أن الارتفاعات في الحرارة مستمرة حتى الغد الخميس، على أن تتراجع بشكل ملحوظ بداية من يوم الجمعة وتسجل على القاهرة 32 درجة، بعد أن وصلت لـ38 و39 درجة.

وأوضحت أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد أتربة عالقة اليوم، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا، متابعة أن المناطق في أقصى غرب البلاد كمطروح والسلوم، تشهد نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة.

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