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معلومات مجلس الوزراء: مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

11:17 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
معلومات مجلس الوزراء: مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض إصدار مصر لأول سندات مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر ذلك النوع من السندات.

ويبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 0.85% ولأجل 5 سنوات؛ مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات المقومة بالدولار وأقل تكلفة، وقد جاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار".​

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