وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المظلات.. ويشيد بالطفرة في أساليب التدريب القتالي

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلي قوات المظلات، في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ ح عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلات أكد خلالها الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مشدداً على أن رجال المظلات سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار .

كما استعرض الفريق أول محمد زكى تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات، وأكد أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مضيفاً أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذى يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً .

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلي قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى أراءهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .