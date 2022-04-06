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محافظ القاهرة يوجه بإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين

10:14 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
محافظ القاهرة يوجه بإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على شرطة المرافق بتكثيف الحملات على شوارع العاصمة بالتعاون مع رؤساء الأحياء لإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين خاصة بجوار المستشفيات لتسهيل حركة المواطنين متلقي الخدمة الطبية وتسهيل دخول وخروج عربات الإسعاف إلى وحدات الطوارئ.

وفي هذا السياق شنت إدارة شرطة المرافق وأقسام الشرطة وأحياء المقطم والسيدة زينب ومدينة نصر حملات مكثفة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين حول المستشفيات بهذه الأحياء كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتنبيه على ضرورة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عودة المخالفين.

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