بشرى سارة.. الصحة تعلن خلو هذه المحافظة من كورونا رسميا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا ،وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة ، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ، إن نتائج تحاليل عينات PCR بأقسام الداخلي وعددهم 13 حالة ، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة ، في جميع المستشفيات ، جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.

وأضاف في بيان اليوم، أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية ، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.

و بلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى 3 مليون و181 ألف و172 ، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألف و927 حتى اليوم ، لافتاً إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.