بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن موعد امتحانات الترم الثاني لمراحل النقل

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن ما صدر عن المديرية وتم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجاري كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا، وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 ستبدأ 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية للدراسة وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح عطية أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو إجازات يتخللها يومين عمل فقط، ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بيانها قائلة: سنوافيكم بمواعيد الامتحانات.