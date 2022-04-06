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اليوم.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يوم الصحة العالمي

03:00 ص الأربعاء 06 أبريل 2022
اليوم.. الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يوم الصحة العالمي

منظمة الصحة العالمية

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كتب- أحمد جمعة:

يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم الأربعاء الموافق 6 إبريل مؤتمرًا صحفيًا، لتسليط الضوء على يوم الصحة العالمي 2022 الموافق يوم 7 إبريل من كل عام تحت شعار "كوكبنا، صحتنا".

وقالت المنظمة، يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 إبريل من كل عام لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، وسيركز يوم الصحة العالمي 2022 الاهتمام العالمي على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب وتعزيز حركة نشطة لإنشاء مجتمعات تركز على الرفاه.​

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