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نقيب المهندسين يقرر عدم حذف أخبار وبيانات المجلس السابق

10:29 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
نقيب المهندسين يقرر عدم حذف أخبار وبيانات المجلس السابق

المهندس طارق النبراوي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، توجيها إلى إدارات الاعلام، والعلاقات العامة بالنقابة العامة، بعدم حذف أو تعديل البيانات الخاصة بالمجلس السابق برئاسة المهندس هاني ضاحي وإعادة نشر البيانات المحذوفة من الموقع.

وقال النبراوي في قراره إنه بالإشارة إلى وسائل الاعلام الخاصة بالنقابة من موقع إلكتروني وصفحة النقابة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفي إطار الاحترام والمحافظة على تاريخ النقابة واحترام حق المعرفة والانتفاع بالمعلومات واستكمال جهود المجلس السابقة بالنقابة، يرجى من كافة الإدارات تنفيذ التالي:

1 - عدم حذف أو تعديل أي من الأخبار أو الصور، بيانات، فيديوهات التي تخص أنشطة المجلس السابق.

2 - إعادة كافة البيانات المحذوفة على موقع النقابة من أخبار - صور - بيانات - فيديوهات تخص أنشطة النقابة مجلس خلال الفترة من 2014 – 2018.

وتسلّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الجديد، مهام عمله رسميا مساء الإثنين 21 مارس الماضي بعد فوزه في انتخابات نقابة المهندسين 2022 الأخيرة على منصب النقيب.

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