غلق مطعم بحدائق الأهرام بعد ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة (فيديو)

كتب - يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وبحسب بيان اليوم، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط ٢ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار اليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاءت الحملات بإشراف من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.