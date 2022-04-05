القاهرة سجلت 39 درجة.. الأرصاد: موجه شديدة الحرارة أثرت على كافة الأنحاء

كتب- مصراوي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة كافة الأنحاء شهدت اليوم أجواء شديدة الحرارة على إثر كتلة هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة ويصاحبها رياح هادئة وجافة وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت الأرصاد الجوية في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سجلت القاهرة 39 درجة، والإسكندرية 36 درجة،

أسوان 41 درجة، الأقصر 41 درجة، ونقطة الندي انخفضت مادون الصفر".

وتابعت: "هذه الكتل الهوائيه شديدة الحرارة من سمات فصل الربيع وعادة ما تتكرر خلال هذه الأشهر، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام".