Masrawy logo white

إعلان

القاهرة سجلت 39 درجة.. الأرصاد: موجه شديدة الحرارة أثرت على كافة الأنحاء

07:47 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
القاهرة سجلت 39 درجة.. الأرصاد: موجه شديدة الحرارة أثرت على كافة الأنحاء

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كافة كافة الأنحاء شهدت اليوم أجواء شديدة الحرارة على إثر كتلة هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة ويصاحبها رياح هادئة وجافة وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت الأرصاد الجوية في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سجلت القاهرة 39 درجة، والإسكندرية 36 درجة،

أسوان 41 درجة، الأقصر 41 درجة، ونقطة الندي انخفضت مادون الصفر".

وتابعت: "هذه الكتل الهوائيه شديدة الحرارة من سمات فصل الربيع وعادة ما تتكرر خلال هذه الأشهر، ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام".

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الربيع
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا