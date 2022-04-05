الجيزة: رفع ١٦٠٠ حالة تعدي وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي - صور

كتب- يوسف عفيفي:

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملات إشغالات مكبرة علي مدار ثلاثة أيام شملت حدائق الأهرام.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٦٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات و استاندات و وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين ، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام مصادرة ٢٠ مركبة توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية.

كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق الأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطى حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي بشمال الجيزة وعز الدين عمر و عثمان محرم بالطالبية .

وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشآت التجارية، أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .