"التموين": خصم 10% من حصص المخابز يوميًّا

كتب- مصراوي:

قرر قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين خصم 10% من المقرر صرفه للمخابز يوميًّا من الدقيق خلال شهر رمضان المبارك؛ نظرًا لقلة الإقبال على استهلاك الخبز وقلة المبيعات، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كان وزير التموين قال في تصريحات سابقة إن معدلات استهلاك المواطنين للخبز المدعم تنخفض بنسبة 10% تقريبًا، بعكس السلع التي ترتفع معدلات استهلاكها خلال الشهر الكريم، موضحًا أن زيادة الإقبال على شراء السلع تنم عن وجود تخفيضات وعروض من جانب التجار خلال شهر رمضان.