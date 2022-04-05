رسالة طمأنة.. برلماني يشيد بحرص السيسي على متابعة المخزون السلعي

كتب- نشأت علي:

وصف النائب حسام عاشور، عضو مجلس النواب، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمر، على متابعة المخزون السلعي وعقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء؛ لاستعراض المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة؛ خصوصًا القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، في إطار خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، هو رسالة اطمئنان للمواطن المصري الذي يثق تمام الثقة في القيادة السياسية .

وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لمختلف الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل الأسعار ومواجهة موجة الغلاء العالمي، باستمرار القرارات والإجراءات من جانب الدولة المصرية، لتوفير السلع الأساسية والرئيسية في الأسواق، وضمان عدم وجود نقص في أية سلعة، والعمل على تحجيم الأسعار وتخفيضه والتصدي لجشع التجار .

وأضاف عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية المصرية أثبتت قدرتها على تحدي جميع الأزمات، وهذا ما رأيناه من حكمة في إدارة أزمة كورونا والأزمة الحالية التي يمر بها العالم وتمر بها مصر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العالم؛ ولكن مصر حباها الله بقائد عظيم قادر على حمايتها .

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض موقف عدد من الملفات المهمة؛ منها السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية.