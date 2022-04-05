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موجة الحر الشديد| الأرصاد تطالب بعدم التعرض للشمس.. وتكشف موعد التحسن

02:58 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
موجة الحر الشديد| الأرصاد تطالب بعدم التعرض للشمس.. وتكشف موعد التحسن

موجة حارة

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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد أجواءً شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وانخفاضا كبيرا في نسب الرطوبة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وابتداء من الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

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