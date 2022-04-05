برلماني: الدولة انتصرت للمواطنين بتوفيرها السلع بأسعار مناسبة خلال رمضان

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصرت للمواطنين ونجحت في توفير السلع الغذائية بجميع أنواعها بكثرة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالجهود الكبيرة للحكومة التي تمت على أرض الواقع بالتنسيق مع كل جهات الدولة وإشراك السلاسل التجارية الكبرى في مواجهة هذه الأزمة والتي على إثرها انتشرت المعارض الرمضانية في جميع أنحاء الجمهورية وقطعت الطريق أمام بعض التجار الذين يسعون لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، وبالتالي أصبح المواطن يحصل على السلع الغذائية بكل سهولة ويُسر .

وقال أبو زيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عددًا من الرسائل المهمة التي طمأنت المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية، وتوجيهاته كان لها مردود إيجابي قوي على المواطنين بشأن توفير السلع لفترات طويلة في ظل توفير مخزون استراتيجي يستمر لعدة شهور، مؤكداً أن الدولة المصرية استوعبت الأزمة دون شعور المواطن بارتفاعات ضخمة في الأسعار ودعمت الفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم الغذائي لهم؛ بهدف تيسير سبل معيشتهم.

وأشاد النائب أحمد أبو زيد بالقرارات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والتصدى لموجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، والتصدي لأي تلاعب بالأسعار على حساب المواطن، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح لرفع مستوى المعيشة، وتقديم كل الخدمات للشعب المصري، كما أن هذه القرارات تعد وقفة صارمة في وجه الاحتكار وجشع التجار، وعدم تخزين السلع لرفع السعر، وستؤدي إلى ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين .