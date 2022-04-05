دعوة برلمانية لتنشيط السياحة للمقاصد الداخلية في مواجهة أزمة الحرب الروسية

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى وضع استراتيجية مشتركة بالتعاون بين وزارات السياحة والطيران والبيئة والتعليم العالي والتربية والتعليم؛ لتنمية ثقافة الرحلات بين المصريين، وتنشيط السياحة إلى المقاصد الداخلية، مؤكدةً أنها السبيل الآن في مواجهة أزمة تراجع الحركة السياحية جراء الحرب الروسية.

وأضافت مصطفى، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن حجم إنفاق المصريين على الرحلات السياحية للخارج قبل أزمة كورونا كان يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يمكن معه توجيه هذا الإنفاق إلى المقاصد السياحية الداخلية التي تزخر بها مصر، لرفع إشغالات الفنادق ومساعدة القطاع السياحي على مواجهة الأزمة وتراجع حركة السياحة الوافدة من الخارج.

ورحبت عضو لجنة السياحة بقرار مجلس الوزراء بمد برنامج التحفيز للطيران العارض حتى نهاية أكتوبر المقبل قائلةً: "مصر بلد سياحي؛ 99% من حركته الوافدة تأتي عبر الطيران وتحفيز شركات الطيران العارض أصبح ضرورة خاصة في الأزمات".

وذكرت مصطفى أن السياحة المصرية خلال العقد الأخير اجتازت العديد من الصعاب؛ ما أوجد لديها خبرة كبيرة على تجاوز كل الأزمات اللاحقة، خصوصاً ما تبع أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.

ودعت عضو لجنة السياحة إلى ضرورة تكثيف الحملات الترويجية للسياحة المصرية في الأسواق التقليدية في أوروبا الغربية وألمانيا، وكذلك في البلدان العربية؛ خصوصًا دول الخليج العربى لدعم الحركة السياحية الوافدة.

وأضافت النائبة أن أسواق دول جنوب آسيا وشرقها وكذلك إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، متعطشة إلى زيارة المزارات الأثرية المصرية؛ خصوصاً في جنوب مصر، موضحةً أن الفعاليات الأخيرة التي نفذتها الحكومة نهاية العام الماضي من نقل المومياوات إلى متحف الحضارة بالقاهرة وكذلك ترميم وإعادة افتتاح طريق الكباش؛ ساعد على رواج الإشغالات في فنادق الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي.