Masrawy logo white

إعلان

وزير الإسكان: مستمرون في إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة

01:33 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
وزير الإسكان: مستمرون في إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الحضاري، ولمنع ظهور أية عشوائيات بها.
وأصدر الوزير قرارا إداريا لإزالة التعديات ووضع اليد الواقعة على مساحة أكثر من 51 فدانا بنشاط زراعي و67998 م2 مبان بدون ترخيص داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.
ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
وتمثلت التعديات ووضع اليد في إقامة نشاط زراعي على مساحة 51 فدانا و9 قراريط و 67998 م2 مبان بدون ترخيص بمنطقة نجع أبو صويلح شرق المدينة وشرق منطقة السكة الحديد، داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.
وتابعت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال لجنة استرداد الأراضي والتعديات والإزالات بالمدينة، والتي أسفرت عن استرداد مساحة 40480 م2 بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، وذلك لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات.​

هذا المحتوى من

Asha

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
عاصم الجزار إزالة المخالفات المدن الجديدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا