بعد بيان الداخلية.. أول تعليق رسمي من التموين بشأن الشيكولاتة المخدرة بالأسواق

كتب- محمد سامي:

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أية سلعة تدخل البلاد يتم إجراء كل التحاليل والفحوصات عليها، والتي تدل على سلامة المنتج من جميع الجهات حتى حصولها على الإفراج الجمركي.

جاء ذلك تعقيبًا على ما أُثير حول تداول شيكولاتة مستوردة بالأسواق تحتوي على مخدر.

وقال بيان سابق لوزارة الداخلية، إنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.​

وأكد خليل أنه لا يستطيع أحد الجزم إلا بعد التحليل، فكل سلعة مدون عليها البيانات والمكونات، وطبقًا للمواصفات القياسية، مطالبًا بعدم الذهاب وراء

أي كلام مرسل، مطالبًا بعدم التسرع.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه جار الآن فحص أوراق الشركة المستوردة والإفراج الجمركي وسحب عينات من الشركة وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها للوقوف على حقيقة الأمر وسيتم إعلان نتيجة التحليل فور ظهورها .

وقال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإدارة المختصة بالجهاز ستقوم بسحب عينات من الشيكولاتة بالأسواق وتحليلها بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز على عدم تداول أي منتجات غذائية في الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تُسبب ضررًا للمستهلك.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي للوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش؛ وذلك بعد ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام.

وأضاف البيان: "يُشار إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأوضح البيان أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق؛ لتحليلها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.