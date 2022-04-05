مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات "جاليست إير" من إسبانيا

الإعلان العاشر.. الإسكان تعلن موقف تسليم الشقق.. وزيادة الأسعار وتغيير

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى رحلات شركة "جاليست إير"، والقادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى متنها ١٧٩ سائحا، ومن المقرر أن تسير الشركة خط جوي من العاصمة الإسبانية إلى مطار الأقصر بواقع رحلتين أسبوعيا.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة بمدافع المياه فور هبوطها ارض المطار، واستقبل فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود والترحاب وتقديم كافة التسهيلات داخل صالة الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة داخل المطارات، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر بمختلف المطارات.