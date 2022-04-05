ارتفاع حرارة الأرض.. خبير جيولوجيا: انفجارات وكتل شمسية مقذوفة تصل الأرض

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه تم رصد انفجارين على سطح الشمس منذ عدة أيام، يمكن أن يحدث نتيجتهما عاصفة مغناطيسية أرضية طفيفة إلى متوسطة هذا الأسبوع نتيجة انبعاث كتل شمسية مقذوفة (Coronal Mass Ejection, CME) تصل إلى الأرض بعد عدة أيام بسبب المسافة الكبيرة البالغة 150 مليون كم.

وأضاف شراقي، عبر صفحته على فيسبوك: الأولى مُركبة من 36 توهجا flare تصل المجال المغناطيسي للأرض اليوم وغدا 5-6 أبريل والثانية في اليوم التالي، وتم رصد أول أمس 3 أبريل خروج خيوط مغناطيسية من الغلاف الجوي للشمس مكونة وادي ضخم من اللهب بطول 200 ألف كم، وارتفاع 20 ألف كم.

وتابع أن للشمس دورات مدة كل منها 11 سنة، وفي كل دورة يحدث نشاط شمسي (انفجارات) قد يبعث بأشعة تسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وقد بدأت الشمس دورتها الحالية 2018، ويبدو أنها دورة نشطة.

وتتأثر الكرة الأرضية إذا وقعت في مواجهة أماكن الانفجارات، وفي كثير من الأحيان تخرج الأشعة في مسارت بعيدة عن الأرض، وقد استقبلت الكرة الأرضية بعض هذه الإشعاعات في 28 أكتوبر و25 نوفمبر الماضيين.



وأشار إلى أن من أهم تأثيرات التوهج الشمسي الشديد ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، والتشويش على الأجهزة الإلكترونية، وسقوط بعض الأقمار الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض، وأجهزة الملاحة في الطائرات والسفن، وأجهزة محطات توليد الكهرباء، وأجهزة الكومبيوتر والـ servers وبالتالي الإنترنت، وبعض الأجهزة الطبية.

أما بالنسبة للإنسان فقد يسبب ذلك عددا من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره، وقد حدث بشدة عام 1859.