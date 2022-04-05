تحركات جديدة من القوى العاملة بشأن سفر العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا

كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، لقاءً مفتوحاً مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة"، لبحث سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالحضور ، مؤكداً

وأكد الوزيرن في بيان اليوم، حرص الحكومة ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية في الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خصوصاً في دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية، داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير، من ممثلي الشركات الحضور، عن المعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.

من جانبه، قدم سامح هلال ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام، الشكر للوزير على حرصه الدائم على مصلحة الشركات والعمالة داخلها، في مصر والدول الخارجية، مؤكداً أن التحالف يقوم حالياً بعمل خطط عمل لكل المشروعات التي سيتم تنفيذها من أجل تحديد الإحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقاً للإجراءات التي تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبي.

وأشار هلال، إلى أن تحالف الشركات العاملة، يمتلك من الخبرات في مجال الإنشاءات والطرق والكباري ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين، ويضم موظفين من الشركات الثلاث منوها إلي أنه سوف يتم زيادة تلك الأعداد في حالة زيادة المشروعات الموكلة للتحالف.

بدوره قدم نبيل شنودة مدير عمليات شركة أوراسكوم، الشكر للوزير لاهتمامه البالغ على مصلحة الشركات التي ستقوم بالعمل في مشروعات إعمار ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية، كما يتم حالياً العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء في سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان، بالكامل داخل المشروعات التي سيتم تنفيذها، كما أن هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة بدءاً من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من الدولة الليبية.

حضر اللقاء من ممثلي تحالف الشركات، محمد فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة رواد الهندسة الحديثة، وحنان كامل مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة أوراسكوم، ومحمد مصطفي القرش مدير فرع رواد ليبيا ، وريمون ألفونس مدير فريق العمل.

حضر من الوزارة، خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية للوزير.