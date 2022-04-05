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القوى العاملة: 17 ألف جنيه معاش شهري لورثة مصري توفي في إيطاليا

11:06 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
القوى العاملة: 17 ألف جنيه معاش شهري لورثة مصري توفي في إيطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ع.ج.ع" من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفي، والذي كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة في تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة المذكورة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وتم تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكي بأثر رجعي منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس ٢٠٢٢، بإجمالي 220 ألف جنيه مصري مع إقرار معاش شهري للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصري اعتبارا من أبريل الجاري.

وتوجهت المواطنة بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على سرعة بحث مستحقاتها التأمينية ومساعدتها في الحصول عليها في وقت قصير.

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