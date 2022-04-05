Masrawy logo white

إعلان

الحرارة 39 على القاهرة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

10:20 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
الحرارة 39 على القاهرة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

موجة حارة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود اليوم الثلاثاء أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 39 مئوية.

كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 22 درجة وتبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.


كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

277579526_342038451288062_3460596147541978034_n277810343_342038501288057_2804591647626705558_n

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
موجة حارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا