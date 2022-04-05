الحرارة 39 على القاهرة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود اليوم الثلاثاء أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 39 مئوية.

كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 22 درجة وتبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.



كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.