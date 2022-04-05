​تصل لـ43 على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلام بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض بداية من اليوم الثلاثاء لموجة شديدة الحرارة، بسبب تعرضنا لكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الجنوبية.

وأضاف القياتي لمصراوي، أن الموجه شديد الحرارة تاثر على كافة المناطق، حيث تصل الحرارة على القاهرة 39 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، لافتًا إلى أن الموجة الحارة تستمر حتى الخميس المقبل.

وتابع: "بداية من يوم الجمعة تنكسر الحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وتسجل القاهرة 32 درجة".

وأضاف أنه يوجد نشاط للرياح المثيرة للأتربة، حيث يوجد أتربة وشوائب عالقة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يعطى احساس بالحرارة أقل من المعلنة.

ونصح المواطنين خلال فترة ارتفاع الحرارة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء واقي للأرس، محذرا من انخفاض الحرارة خلال فترات الليل بقيم تتجاوز الـ15 درجة.