بمعايير محددة.. مصر تلجأ إلى الهند لاستيراد القمح بدلًا من أوكرانيا

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، على موافقة السيد القصير وزير الزراعة، بتشكيل وفد رسمي من الوزارة لزيارة دولة الهند 10 أبريل المقبل.

وقال "العطار"، في تصريحات لمصراوي، إن مصر تسعى لتعويض الكميات الواردة من أوكرانيا نتيجة الصراع الدائر هناك، موضحًا أن مصر قد تستورد القمح من هناك.

ولفت رئيس الحجرالزراعي، إلى أن المعايير تتمثل في عدم إصابة القمح بآي أمراض أو حشرات، مؤكدًا أنه لا يتم السماح بدخول أي شحنة لمصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبناءًا على تقرير لجنة مشكلة من خبراء وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة.

وأضاف "العطار"، أن موسم استيراد القمح يبدأ خلال شهري مارس وأبريل، وأنه خلال هذين الشهرين سيتم استيراد احتياجات السوق من الأقماح، حيث أن هذا الموسم هو توقيت انتهاء موسم الحصاد في الدول الأوروبية والآسيوية المنتجة للقمح، وسيتم سحب عينات من القمح، عقب وصولها الموانئ المصرية مباشرة.

وأشار إلى أن الزيارة سوف تكون من 10 حتى 15 أبريل، مضيفًا: أن الهند لديها رغبة في فتح سوق كبير مثل مصر.

وتعد مصر المستورد الأكبر للقمح في دول الشرق الأوسط، حيث تستورد من روسيا وأوكرانيا 13 مليون طن ما يعادل 90% من احتياجاتها، كما أنها الأولى عالميا في استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021.