أول تحرك من التموين بشأن وجود شيكولاتة مستوردة بالخشخاش في الأسواق

كتب- محمد سامي:

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل أنواع بعض الشوكولاتة، وذلك بعد نشر جابر نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة منشور يحذر فيه من وجود شوكولاتة في الأسواق يوجد بها نسبة من الحشيش.

وقالت مصادر بالتموين، إن الحملة تأتي بهدف الوقوف على حقيقة وجود الحشيش في أنواع معينة من الشيكولاتة.

وقال عمرو أديب في برنامجه، نقلا عن مصدر أمني إنه تبين أن الشركات الصانعة للشوكولاتة تعالج نبات الخشخاش قبل استخدامه في إنتاج الشوكولاتة.

يذكر أن جابر نصار قال في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".

وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، إنه بالنسبة لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، أفاد مصدر أمني أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

وتابع أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

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