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تظهر في تحليل المخدرات.. جابر نصار يحذر من شوكولاتة تحتوي على الحشيش

11:32 م الإثنين 04 أبريل 2022
تظهر في تحليل المخدرات.. جابر نصار يحذر من شوكولاتة تحتوي على الحشيش

شوكولاتة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، عن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشاش في مكوناتها.

وقال نصار في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".

وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال.

وتابع: "وهو مايفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر".

جابر نصار يحذر من شوكولاتة تحتوي على الحشيش (2)

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