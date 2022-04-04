إحباط تهريب أقراص "كبتاجون" مخدرة مع راكب عربي في المطار

الحرارة هتوصل 42.. الأرصاد تحذر: لا تخففوا الملابس قبل هذا الموعد

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تهريب أقراص الكبتاجون المخدر، أخفاها راكب عربي الجنسية داخل مواسير حقائبه، فور وصوله من تركيا لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 738، اشتبه توني فكري رئيس قسم الجمارك فى راكب يحمل جنسية عربية، وقام حازم علي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه، تلاحظ له أن مواسير إحدى الحقائب ثقيلة، عرض الأمر على تامر رمزي مدير الإداره بالإنابة، والذي كلف عماد صلاح مأمور الجمرك بفتح أعمدة إحدى الحقائب، وتبين وجود 1250 قرصًا من عقار الكبتاجون المخدر، مخبأ بطريقة احترافية داخل المواسير.

وقرر صبحي ربيع مدير الإدارة تحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.