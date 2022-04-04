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الجيزة: استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر - فيديو

09:54 م الإثنين 04 أبريل 2022
الجيزة: استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر - فيديو

محور الفريق كمال عامر

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(مصراوي):

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا)، حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، باستكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية.

يأتي في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

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