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بالصور- عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة نفيسة

09:23 م الإثنين 04 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة نفيسة عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة
  • عرض 4 صورة
    عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة نفيسة
  • عرض 4 صورة
    عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة نفيسة
  • عرض 4 صورة
    عودة الصالونات الثقافية للأوقاف في مسجد السيدة نفيسة
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كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

انطلق مساء اليوم عقب صلاة القيام بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، صالون الأوقاف الثقافي الرمضاني لأول مرة، وهو عبارة عن سلسلة متكاملة من الندوات والأمسيات الدينية والثقافية طوال أيام وليالي الشهر الفضيل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في ضوء رسالتها في نشر الوعي الرشيد المستنير دينيًا ووطنيًا وثقافيًا.

وكان الصالون الثقافي الرمضاني اليوم، بعنوان "الصيام وأمانة الكلمة"، وشارك فيه كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

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