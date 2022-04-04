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تكريم عاملة سلمت حقيبة أموال عثرت عليها في مطار القاهرة

08:24 م الإثنين 04 أبريل 2022
تكريم عاملة سلمت حقيبة أموال عثرت عليها في مطار القاهرة

تكريم عاملة سلمت حقيبة أموال عثرت عليها في مطار ال

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كتب- محمد عبيد:

كرّم المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، منى رمضان محمد العاملة بشركة "حماية"، لأمانتها حيث عثرت على حقيبة بها مبلغ كبير من المال باستراحة الدرجة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وسلمتها على الفور إلى الجهات المختصة لتسليمها إلى صاحبها.

وكرّم المحاسب مجدي إسحق بشهادة تقدير ومكافأة مالية، وأثنى على أمانتها وشكرها على حسن صنيعها كمثال يحتذى به بين العاملين، انطلاقًا من أهمية العنصر البشري وضرورة تحفيز ذوي الأمانة والخلق الرفيع.

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