19.9% زيادة في إيرادات مال الوقف.. "صناعة الشيوخ": "الأوقاف" تُدار بفكر اقتصادي ناجح



كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بأهمية تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي أعلن فيها أن هيئة الأوقاف حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي.



وأوضح وزير الأوقاف، أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 مارس الجاري وحتى 31 من ذات الشهر، بلغ 239 مليونًا و875 ألفًا و517 جنيهًا بزيادة قدرها 118 مليونًا و270 ألفًا و124 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020/2021، وبنسبة زيادة قدرها 97.3% وبزيادة قدرها 153 مليونًا و429 ألفًا و231 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 177.5%.

وأشاد المنزلاوي، في بيان له، الاثنين، بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022، مليارًا و419 ألفًا وجنيه بزيادة قدرها 237 مليونًا و122 ألفًا و750 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 19.9%، بزيادة قدرها 470 مليونًا و8 آلاف و505 جنيهات جنيه، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020، وبنسبة زيادة قدرها 49%.

واعتبر النائب تحقيق هيئة الأوقاف المصرية زيادة في إيرادتها بنسبة 19.9% بمثابة دليل قاطع على أن هذه الهيئة الوطنية تدار بفكر اقتصادي ناجح ورفيع المستوى يعظم من إيراداتها باستمرار.

وكشف المنزلاوي أنه يتابع الأداء الاحترافي داخل هيئة الأوقاف المصرية خلال على مدار السنوات الماضية، ويستطيع أن يؤكد أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حقق نجاحات كبيرة وباهرة داخل هيئة الأوقاف المصرية، واستطاع بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف أن ينفذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يؤكدها دائماً ليس بضرورة تعظيم موارد هيئة الأوقاف المصرية ولكن مواجهة جميع أوجه الانحراف والفساد المالي والإداري داخل جميع المؤسسات بالدولة.

وطالب المنزلاوي، وزير الأوقاف بصرف مكافآت مالية لجميع القيادات والمهندسين والعاملين داخل هيئة الأوقاف المصرية، لتكون حافزاً تشجيعياً لهم لتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة الوقف وحسن استثماره.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات هيئة الأوقاف، غداً الثلاثاء؛ لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة، في إطار دور الوزارة في خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه، وصرف عوائده في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.