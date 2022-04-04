مصدر بـ"التموين" يكشف عن مفاجأة بشأن إضافة المواليد على البطاقات

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن السماح بإضافة المواليد على بطاقات التموين بسبب عدم وجود اعتماد مالي لإضافتهم، لا أساس له من الصحة,

وقال المصدر، إن خدمات إضافة الأفراد سواء الزوجة المحرومة أو الأبناء بالأسر الأولى بالرعاية موقوفة ولم يصدر أي قرار من الوزير بفتحها.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي"، الاثنين، أن الوزارة تعمل الآن على تنقية قاعدة البيانات بحذف غير المستحقين عبر تفعيل محددات الدعم، وتم إرسال رسائل عبر بون الخبز لعدد كبير من البطاقات، لتقديم ما يثبت الدخل الوظيفي الحكومي، مشيرة إلى أن من يثبت تقاضيه لأجر اشامل أكبر من 9600 جنيه سيتم حذفه.

ونوه المصدر، إلى أنه تم إرسال رسائل إلى مالكي السيارات الحديثة، لافتا إلى أنه سيتم النظر في إضافة المواليد أو الأفرد إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بعد الانتهاء من تنقية قاعدة البيانات الحالية.