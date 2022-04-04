وزير القوى العاملة يسلم 30 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقليوبية

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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإثنين، 30 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص وفرتها مديرية القوى العاملة بالقليوبية، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وسلم سعفان - بديوان عام الوزارة - 16 شهادة إتمام التدريب لخريجي 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجي 14 دورة على مهنة التفصيل والحياكة، و4 شهادات لخريجي 7 دورات على مهنة كهرباء التوصيلات، وشهادتين تخريج من 3 دورات على مهنة السباكة الصحية.

وسلم 4 شهادات تقدير للشركات التي قدمت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

وشدد على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وقال إن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة وإن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء وإنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإصقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأضاف أن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت الوزارة مبادرة (مصر بكم أجمل) لبذل المزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح أن الوزارة لن تتوقف نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وفيما يخص "قادرون باختلاف"، أكد الوزير ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم خاصة من خلال مبادرة (مصر بكم أجمل) التي تقدم الدورات التدريبية بمجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

وتابع أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني يدل على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق التكامل والمشاركة، فضلا عن أهمية تغيير ثقافة المجتمع والعودة لما كنا عليه في الماضي من مشاركة واهتمام بين أفراد المجتمع.

ونوه بأن الوحدات المتنقلة للتدريب تأتي في إطار مبادرة (حياة كريمة) لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة (مهنتك مستقبلك) للتدريب المهني على المهن المختلفة.

وتابع أن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية بكل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والكهرباء، ومن ثم تنطلق لتغطية قرى أخرى لتغطية الاحتياجات التدريبية للشباب على مستوي المحافظة، وذلك بحد أقصى 6 أشهر في القرية، مشددا على ضرورة زيادة عدد المتدربين من الوحدة، ورفع المستهدف خاصة في دورات السباكة والكهرباء.

ومن جانبها، قالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إنه تم توفير 360 فرصة عمل لـ"قادرون باختلاف"، فضلا عن إقامة ملتقى توظيفي لهم، وبمجال التدريب المهني أشارت إلى أنه تم تنفيذ 25 برنامجاً من خلال وحدة التدريب المتنقلة، حيث بلغ عدد المتدربين 266 متدربا.