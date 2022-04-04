يوفر الخبز للمواطنين.. برلماني يشيد بتأجيل "التموين" تحصيل مستحقات وأقساط المخابز

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتوجيه الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وأعلن حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور علي المصيلحي أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.

ووجه النائب سيد حنفي طه، التحية والتقدير إلى أصحاب المخابز وجميع العمال المصريين الشرفاء الذين يواصلون العمل ليل نهار لتوفير رغيف الخبز البلدي المدعم، مؤكداً أن منظومة عمل المخابز التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة وباهرة في توفير رغيف الخبز البلدي المدعم لجميع أصحاب البطاقات؛ خصوصاً أننا لم نرَ أي ازدحام أو طوابير أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز.

وناشد النائب سيد حنفي طه، كل مَن لديه القدرة المالية في توفير رغيف الخبز الحر لأسرته أن يتخلى عن الخبز المقرر له في البطاقات التموينية، مؤكداً أن ذلك الأمر يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة، ويحقق مبدأ وصول الدعم لكل من يستحقونه.

وكان أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أكد أن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق وأن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏