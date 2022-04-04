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مدبولي يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

02:42 م الإثنين 04 أبريل 2022
مدبولي يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن يصدر عن اجتماع اللجنة مجموعة من القرارات والتوصيات الجديدة فيما يتعلق بآليات وخطوات مواجهة الأزمة خلال الفترة القادمة.

وتعمل الحكومة على ضخ السلع الاستراتيجية والرئيسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

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