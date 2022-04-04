برلماني: الاهتمام الرئاسي بصناعة الأسمدة يُعظم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف صناعة الأسمدة بمثابة دليل قاطع على الأهمية الكبيرة لهذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأسمدة للمزارعين وزيادة الصادرات المصرية من الأسمدة.

وأشاد قورة، في بيان له اليوم الإثنين، بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية، بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية، مؤكداً ضرورة التوسع في صناعات الأسمدة لتوفير الاحتياجات المحلية منها لمختلف المشروعات الزراعية ولتنمية الصادرات بشكل كبير لتوفير العملة الصعبة؛ خصوصاً في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتي تسببت في زيادة أسعار الأسمدة والكيماويات عالميًّا.

وأكد النائب أن صناعات الأسمدة المصرية لديها فرصة كبيرة في التوسع وإنشاء المزيد من مصانع الأسمدة؛ خصوصاً أن أغلب مصانع الأسمدة في أوروبا خفضت إنتاجها لأكثر من النصف نتيجة ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 5 دولارات إلى نحو 80 دولارًا؛ مما تسبب في توقف إنتاج الأسمدة لعدم جدواها لارتفاع تكلفة الخام بجانب صعوبة توفره، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًّا لأرقام غير مسبوقة بعد ارتفاع سعر الطن لنحو 1150 دولارًا نحو 21100 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الأسمدة سنويًّا تصل لنحو 6 مليارات دولار ويمكن زيادتها إلى 20 مليار دولار حال فتح الباب للمصانع القائمة للتصدير بجانب التوسع في إنشاء المصانع الجديدة للأسمدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.