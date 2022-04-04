"عربية النواب" تدين خرق الحوثيين الهدنة في اليمن بعد ساعات من سريانها

كتب- نشأت علي:

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة، قيام ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة سريانها؛ حيث استخدمت ميليشيا الحوثي طائرات دون طيار وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة في انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مؤشر خطير على نيَّات الحوثيين استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين.

وقال أباظة، في بيان له اليوم الإثنين، إن الهدنة في اليمن لقيت ترحيبًا كبيراً وواسع النطاق على مختلف الأصعدة اليمنية والعربية والإقليمية والدولية؛ خصوصاً ونحن في شهر رمضان المعظم، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية والخطيرة من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعرقل وبشكل دائم ومستمر جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء النزاع في اليمن .

وأكد النائب أن الأمر يتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولي؛ خصوصًا أن النزاع في اليمن دخل عامه الثامن، وعلى الرغم من المبادرات المتعددة من الحكومة الشرعية والتحالف الدولي بعقد هدنة إنسانية سعيًا منهم لإيصال المساعدة الإنسانية والطبية للمدنيين الذين يتعرضون إلى القصف من قِبل الحوثيين؛ فإن جميع المحاولات تقابل في كل مرة بخروقات من قِبل الحوثيين، الأمر الذي يكشف عن نياتهم السيئة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني بصفة عامة والأطفال اليمنيين بصفة خاصة، والذين أصبحوا يعانون أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.