هدية الرئيس.. محافظ القاهرة يوزع مساعدات غذائية على المواطنين

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كتب- محمد نصار:

وزع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، دفعة من "هدية الرئيس" لقاطني الأسمرات من 60 ألف هدية مخصصة لمواطني القاهرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وأكد محافظ القاهرة، بحسب بيان للمحافظة، اليوم الاثنين، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

وشدد محافظ القاهرة على أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة في الأحياء الأكثر احتياجًا كالمقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و15 مايو والسيدة زينب وقاطني المشروعات بديل الأماكن غير الآمنة، مع التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة حياة كريمة لهم والاستفادة من تلك المبادرة التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.