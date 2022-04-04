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الحرارة هتوصل 42.. الأرصاد تحذر: لا تخففوا الملابس قبل هذا الموعد

02:24 م الإثنين 04 أبريل 2022
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    الموجه الحارة
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    الموجه الحارة
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    موجة حارة
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد توجد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على كل المناطق بالجمهورية.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ39 درجة، وترتفع كلما اتجهنا إلى الجنوب، حيث تسجل المناطق الجنوبية 42 درجة.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاعات الحرارة مستمرة لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة خفيفة خلال الفترة الحالية.

وأرجع شاهين سبب ارتفاع الحرارة لوجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وشرق ليبيا.

وعن تخفيف الملابس، حذر شاهين من تخفيف الملابس في الوقت الحالي، قائلا: "من الوارد انخفاض الحرارة بداية من الأسبوع المقبل".​

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