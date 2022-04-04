بعد إفلاس لبنان.. توفيق عكاشة: "أنا كمان هفلس بس مستكبر"

كتب- محمد نصار:

تزامنا مع إعلان لبنان حالة الإفلاس اليوم، تحدث الإعلامي توفيق عكاشة، عن أزمته المالية التي يمر بها.

وكتب عكاشة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الاثنين: لبنان يعلن إفلاسه وأنا كمان سوف أعلن إفلاسي.. أنا بس مستكبر ولكني مفلس مفلس مفلس.

وقال توفيق عكاشة: أنا بحب أقول الحقيقة ولا أنكسف منها.. لابد من المواجهة مع نفسي بحقيقة نفسي.

وأعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وقال الشامي "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".