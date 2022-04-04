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"التعليم" تعلن عن بدء تطبيق استمارة قياس الميول للكشف عن الموهوبين في مجالات الأولمبياد

02:14 م الإثنين 04 أبريل 2022
"التعليم" تعلن عن بدء تطبيق استمارة قياس الميول للكشف عن الموهوبين في مجالات الأولمبياد

وزارة التربية والتعليم

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كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين في مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه، وبحسب بيان، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية (من الصف الرابع الابتدائي والإعداد ية) بالمشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومی - خاص - رسمي متميز - لغات.. ) وذلك بالتسجيل على الموقع التالي اضغط هنا

ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأولمبياد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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