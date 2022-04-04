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بالصور- تحرير 25 محضرًا في حملة على الأسواق بالمنيا

02:10 م الإثنين 04 أبريل 2022
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    حملة على الأسواق
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    التموين
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    حملة على الأسواق
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المنيا - محمد المواجدي:

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، 25 محضرا متنوعا، خلال حملة على الأسواق، والمحال التجارية.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، نفذت حملة على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين، داخل عددًا من القرى، حرّرت 25 محضر متنوع للمخالفين.

وشدّد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

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